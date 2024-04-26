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Türkiye
AA 26.04.2024 18:43

Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli teknik takip sonucu Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

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Kastamonu Suç Örgütü
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