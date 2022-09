ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

Çarpışma anına ait fotoğraflar Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu tarafından da çekildi ve iki gözlemevi aynı gök cismini aynı anda ilk kez yakaladı.

Hubble ekibinin gözlemlerine liderlik eden Arizona, Tucson'daki Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nden Jian-Yang Li , "Verileri gördüğümde, kelimenin tam anlamıyla dilim tutuldu, Hubble'ın yakaladığı şaşırtıcı ayrıntılar karşısında şaşkına dönmüştüm. Bu ana tanık olduğum ve bunu gerçekleştiren ekibin bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Check out Hubble’s “after” shots from #DARTMission impact!



Earlier this week, @NASA intentionally crashed a spacecraft into Dimorphos, a non-threatening asteroid moonlet in the double-asteroid system of Didymos, in a test of planetary defense: https://t.co/pe2qeFDYoS pic.twitter.com/VQ5X1pQlEy — Hubble (@NASAHubble) September 29, 2022

DART'ın çarpmasından 22 dakika, 5 saat ve 8,2 saat sonra çekilen görüntülerde Dimorfos'un giderek daha parlak hale geldiği ve yüzeyinden atılan devasa bulutların görünür ışıkta soluk mavi parlıyor gibi göründüğü tespit edildi.

James Webb teleskobunun bir başka timelapse serisi, asteroiti çarpışmadan hemen önce ve çarpışmadan birkaç saat sonra gösteriyor. NASA, DART hedefine ulaştıktan sonra “hızlı, aşırı parlak bir alan” gözlemlenebileceğini söyledi.

Speed, I am speed.



Observing the #DARTMission impact with Webb was a unique challenge. The target moved over at a speed over 3 times faster than the original speed limit Webb was designed to track! In the weeks leading up to the impact, teams carefully tested for success. pic.twitter.com/XGpTsMg0Ab — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 29, 2022

Uzay ajansı, DART deneyinin etkilerini belirlemek için Dimorphos ve onun arkadaşı asteroit Didymos'a bakmaya devam edecek ve araştırmacılar, ikili asteroit sistemini önümüzdeki üç hafta boyunca 10 kez daha izlemeye koyacaklar.