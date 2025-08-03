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Dünya
AA 03.08.2025 22:44

DSÖ'den, katil İsrail'in Gazze'de Filistin Kızılayı binasını hedef almasına tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı merkezini hedef almasını "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

DSÖ'den, katil İsrail'in Gazze'de Filistin Kızılayı binasını hedef almasına tepki

Ghebreyesus, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayı karargahına yapılan saldırı dehşet verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, saldırıda hayatını kaybeden personelin ailelerine en derin taziyelerini iletti. Ghebreyesus, yaralananların en kısa sürede iyileşmesini dilediklerini de belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması talebini yineleyerek, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Filistin Kızılayı'nın Han Yunus'taki merkezine düzenlenen saldırıda, Filistin Kızılayı çalışanı Ömer İslem hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, iki Filistin Kızılayı çalışanı ve yangını söndürmeye çalışan bir sivil yaralanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail ordusunun Han Yunus'taki Filistin Kızılayı'na ait merkezini hedef almasını kınamıştı.

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