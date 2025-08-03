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Dünya
AA 03.08.2025 17:29

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'ya basın düzenledi: 2 Filistinli çocuk yaralandı

İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Filistinli 2 çocuk yaralandı.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'ya basın düzenledi: 2 Filistinli çocuk yaralandı
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin kentinin Caberiyat bölgesinde bir apartmana baskın düzenledi.

Baskın sırasında silah sesleri duyuldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Caberiyat bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 12 ile 16 yaşındaki iki çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Kızılay ekiplerinin yaralı çocuklara müdahale ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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