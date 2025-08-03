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Dünya
AA 03.08.2025 15:34

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında, 12 bin hektardan fazla alan yandı

ABD'nin California eyaletindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda devam eden yangınlar, 12 bin hektarı aşkın araziyi küle çevirdi.

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında, 12 bin hektardan fazla alan yandı
[Fotograf: AA]

New York Times'ın (NYT) haberine göre, yetkililer, eyaletin Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde devam eden yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, "Yangın, dik ve engebeli arazide aktif alev cepheleri oluşturarak yangın söndürme kaynakları için önemli zorluklar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Yangının 12 bin hektardan fazla bir araziyi etkilediğini belirten yetkililer, çevrede yaşayan yaklaşık 70 kişinin de tahliye edildiğini aktardı.

Kuru ve sıcak hava koşulları nedeniyle yangının kırsal ve seyrek alanlarda "hızla yayılmaya devam ettiğinin" altını çizen yetkililer, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığını kaydetti.

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