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Dünya
AA 03.08.2025 11:56

Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de, insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

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