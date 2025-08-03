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AA
HABER GİRİŞ
03.08.2025 11:56
, 03.08.2025 11:58
SON GÜNCELLEME
03.08.2025 11:58
Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de, insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Gazze
İsrail'in Gazze Soykırımı
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