Parçalı Bulutlu 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.08.2025 14:25

Avustralya'da on binlerce kişi Filistin'e destek için Sydney Liman Köprüsü'nde yürüdü

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinde yaklaşık 90 bin kişi, Sydney Liman Köprüsü'nde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Avustralya'da on binlerce kişi Filistin'e destek için Sydney Liman Köprüsü'nde yürüdü
[Fotograf: AFP]

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Filistin'i destekleyen Avustralyalılar, yağmurlu havaya rağmen Sydney Liman Köprüsü'nde toplandı.

İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Protestoya katılanlardan biri, Gazze'de açlıkla mücadele eden çocukların, bir baba olarak kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Bir hemşire ise Filistin'deki meslektaşlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Eyalet polisi, protestoya yaklaşık 90 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Melbourne ve Adelaide kentlerinde de Gazze'deki insani kriz protesto edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze’deki yıkım ve can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail’in yoğun bombardımanı, ablukayı daha da sertleştirerek sivillerin gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimini neredeyse imkansız hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının uyarılarına rağmen İsrail'in durmayan saldırıları nedeniyle Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.

ETİKETLER
Avustralya Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'de son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:53
Hamas: Gazze'ye saldırılar ve Ben-Gvir'in Aksa baskını bölgesel barışı tehdit ediyor
15:40
MEB'in serbest kıyafet uygulamasını sona erdirme kararı memnuniyetle karşılandı
15:37
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında, 12 bin hektardan fazla alan yandı
15:35
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
15:26
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9'u insani yardım bekleyen 12 Filistinli hayatını kaybetti
15:09
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak
İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ