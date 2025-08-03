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AA
HABER GİRİŞ
03.08.2025 18:51
, 03.08.2025 18:54
SON GÜNCELLEME
03.08.2025 18:54
Katil İsrail 119 Filistinliyi daha katletti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 119 Filistinli hayatını kaybetti, 866 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
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ETİKETLER
Gazze
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