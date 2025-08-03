Parçalı Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.08.2025 22:48

İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır, çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.'

Kudüs, bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı lanetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
22:46
DSÖ'den, katil İsrail'in Gazze'de Filistin Kızılayı binasını hedef almasına tepki
23:14
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
22:12
10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gördü
21:33
İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
21:08
Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ