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TRT Haber 03.08.2025 19:27

Dışişleri: Mescid-i Aksa’ya yapılan baskını en güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri: Mescid-i Aksa’ya yapılan baskını en güçlü biçimde kınıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güvenliğinin ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

"İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Mescid-i Aksa
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