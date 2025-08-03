Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.