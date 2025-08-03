Gündem
DHA
03.08.2025 16:41
Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabaları ve ateşkes müzakerelerine ilişkin telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.