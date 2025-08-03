Parçalı Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.08.2025 22:10

10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gördü

Yurt genelinde bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle: Şırnak, Cizre 44,7, Siirt, Kurtalan 42,3, Diyarbakır, Bağlar 42,2, Mardin, Dargeçit 41,9 ,Şanlıurfa, Ceylanpınar 41,9, Batman, Hasankeyf 41, Malatya, Yazıhan 40,6, Artvin, Yusufeli 40,4 Gaziantep, Karkamış 40,3, Elazığ, Keban 40

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
Sıradaki Haber
İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:32
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
21:33
İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
21:08
Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
20:36
AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı lanetledi
19:34
Dışişleri: Mescid-i Aksa’ya yapılan baskını en güçlü biçimde kınıyoruz
19:33
Katil İsrail 119 Filistinliyi daha katletti
İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
İzmir'de kuraklık alarmı: Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ