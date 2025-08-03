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Türkiye
TRT Haber 03.08.2025 21:29

İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

İstanbul’dan bir kez daha Gazze’ye destek mesajları yükseldi. İstinye’de toplanan Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri, İsrail’i protesto etmek için Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na kadar yürüdü. Tekbirlerle başlayan yürüyüşte, ‘aç bırakmak insanlık suçudur’ yazılı pankartlar taşındı.

İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
[Fotograf: DHA]

İslami Dayanışma Platformu öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı bir kez daha protesto etmek için bu kez İstinye’de Mahmut Çavuş Camii önünde toplandı.

Kalabalık grup tekbir getirerek ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında ‘Nehirden denize özgür Filistin’ sloganları atıldı. Kalabalık grup, ‘aç bırakmak insanlık suçudur’ yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüş sırasında ABD’nin Gazze politikası da protesto edildi. Gruptakiler sık sık ‘İnsanlık vicdanı siyonizmi yenecek’ sloganlarıyla İsrail’i kınadı.

Yürüyüşte Kuran-ı Kerim okundu. Gazzeliler için dua edildi. ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan açıklamanın ardından yürüyüş sona erdi.

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