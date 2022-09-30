Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı hakaret dolu kelimeleri şiddetle lanetlediklerini söyledi.

Kuş, Kubicki’nin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kubicki bu açıklamaları ile öncelikle kendi onur ve kişiliğine, sonrasında da gerek partisinin gerekse de temsil ettiği parlamentonun ciddiyetine zarar vermiş bulunmaktadır. Kubicki’yi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve milletinden af dilemeye davet ediyoruz."