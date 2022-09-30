Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 04:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uluslararası Demokratlar Birliği, Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözlerini kınadı
Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözlerini kınadı.
Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı hakaret dolu kelimeleri şiddetle lanetlediklerini söyledi.
Kuş, Kubicki’nin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kubicki bu açıklamaları ile öncelikle kendi onur ve kişiliğine, sonrasında da gerek partisinin gerekse de temsil ettiği parlamentonun ciddiyetine zarar vermiş bulunmaktadır. Kubicki’yi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve milletinden af dilemeye davet ediyoruz."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Almanya
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