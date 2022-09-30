Şu anda virüs testi pozitif çıkan herkesin beş gün tecrit etmesi gerekiyor, ancak bu 14 Ekim'den itibaren sona erecek.

Zaman zaman "Avustralya Kalesi" olarak anılan ülke, pandemi başladığından beri dünyanın en katı kısıtlamalarından bazılarına sahip.

Zorunlu izolasyon, kalan birkaç kısıtlamadan biriydi.

Avustralya'nın baş sağlık görevlisi Profesör Paul Kelly, kararın "hiçbir şekilde pandeminin bittiğini göstermediğini" söyledi.

En son hükümet rakamlarına göre, dünyanın en çok aşı yapılan ülkelerinden biri olan Avustralya'da her gün yaklaşık 5 bin 500 virüs vakası kaydediliyor.

Pandemi başladıktan sonra Avustralya, yaklaşık iki yıl boyunca uluslararası sınırları kapattı ve ülke çapında hareketlere katı sınırlamalar getirdi.

Avustralya'da virüs nedeniyle yaklaşık 15 bin kişi öldü.