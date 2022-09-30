Önümüzdeki günlerde iOS kullanıcıları, yeni kaydırılabilir video beslemesine girmek için özet akışlarındaki bir videoya tıklayabilecekler. Tıkladığınız videoyu izlemeyi bitirdiğinizde, daha fazla video içeriğine göz atmak için yukarı kaydırılabilecek. Ardından, TikTok'taki tarama deneyimine benzer şekilde kaydırılabilir bir video akışında olacaksınız.

Twitter, yeni sürükleyici medya görüntüleyicinin amacının, kullanıcıların ilgi çekici videoları keşfetmesini kolaylaştırmak olduğunu söylüyor. Sosyal ağ, sürükleyici medya görüntüleyicinin Android'deki kullanıcılara ne zaman sunulacağını açıklamadı.

[Twitter]

Sizin için videolar kategorisi

Ayrıca Twitter, Keşfet sekmesinde yeni bir video atlıkarınca başlatıyor. Kullanıcılar, uygulamanın ilginizi çekeceğini düşündüğü popüler ve trend olan videoları görüntüleyen yeni bir "Sizin için videolar" kategorisi görecek.

Twitter , kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir Keşfet sayfası sunmak için Aralık 2021'de TikTok benzeri bir video geri beslemesini test etmeye başladı . Bu testte Twitter, Keşfet sayfasının tamamını bir "Sizin İçin" sekmesiyle tamamlanmış bir video beslemesine dönüştürdü. Bugün açıklanan değişikliklerle Twitter, Keşfet sayfasının tamamını TikTok benzeri bir yayınla değiştirmeye odaklanmıyor.

Şirketin TikTok benzeri bir beslemeye yaklaşımı, özellikle önceki TikTok benzeri video besleme testinin yaptığı gibi, kullanıcıları doğrudan zorlamadığı düşünüldüğünde, biraz tolere edilebilir bir yaklaşım olarak görülebilir.

Kaydırılabilir video beslemelerini sevenler, isterlerse sürükleyici görünüme erişebilir ve video beslemesi istemeyen kullanıcılar, sürükleyici görüntüleyiciyi açmamayı seçebilir.