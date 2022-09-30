Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 23:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Yürürken yüzüne mermi isabet etti: O anlar kamerada
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, iş yerinin önünde bekleyen adama ateş ederek bacağından yaraladı. Seken kurşun, caddede yürüyen başka bir kişinin yüzüne isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ortahisar ilçesinde, G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç.'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti.
Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Trabzon
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