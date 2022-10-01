Mustafa Önal'ın kullandığı kamyonet, Kuzucu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Önal'ın cenazesi, Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü

Havsa ilçesinde seyir halinde olan otomobil ile plakası öğrenilemeyen araç Necatiye köyü kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil ortadan ikiye bölündü.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yaralı vatandaşları araçlardan çıkardı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.