Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine jandarma operasyonu
[Fotograf: AA]
Jandarma ekiplerinin Beylikdüzü'nde bir eve düzenlediği operasyonda 66 kilogram uyuşturucu, press ve vakum makinesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.N.A'nın kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren istihbarat çalışması ve fiziki takibin ardından şüphelinin uyuşturucuyu, ikamet adresi haricinde Beylikdüzü ilçesinde kiraladığı bir dairede depoladığı tespit edildi.
Eve narkotik köpekler de kullanılarak düzenlenen operasyonda, 66 kilo skunk, 20 gram kokain, 1 press makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.N.A, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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