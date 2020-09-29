Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'daki düğünde silahla havaya ateş açanlara 6 bin 300 lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Yakınlarının düğünü için İstanbul'dan Bursa'ya giden ve gelin alma esnasında silah ile havaya ateş eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza yazıldı.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Güneştepe Mahallesi’nde bir düğünde gelin alma esnasında silahlar ile havaya ateş eden şüpheliler tespit edildi.
Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro ekipleri, kuru sıkı silahla havaya rastgele ateş eden iki kişiye 3 bin 150 liradan toplamda 6 bin 300 lira cezai işlem uyguladı.
Şüphelilerin İstanbul'da oturduğu ve o gün yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.
Etiketler: bursa düğün gelin alma silahSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:41
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