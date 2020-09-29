İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi ve milyonlarca liralık kamu zararının engellenmesine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

Gemi taşımacılığı firması kuran ve kaçakçılık faaliyetini gizlemek için tanker gemisi temin eden suç örgütü deşifre edildi.



Özel düzenekle teknelere dağıtım

Örgütün deniz araçlarında kullanılmak üzere ÖTV indiriminden faydalanılarak elde edilen akaryakıtları özel düzenek vasıtasıyla deniz araçlarına yüklediği ve daha sonra aynı düzenekle denizdeki küçük teknelere ve deniz kıyısında bekleyen teknelere aktardığı tespit edildi.



Akaryakıtın bu sistemle usulsüz bir şekilde piyasaya süren örgüte karşı 25 Eylül Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

434 bin litre motorin ele geçti



Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. 1 akaryakıt tanker gemisi, 434 bin 10 litre motorin, çeşitli marka ve model kapalı kasa 4 araç, 1 tekne ele geçirildi. Operasyonla 2,5 milyon TL tutarında kamu zararının oluşması engellendi. Şüpheliler “akaryakıt kaçakçılığı” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

