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Türkiye
AA 15.04.2024 06:32

Bursa'da zehir taciri 3 kişi operasyonla yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Bursa'da zehir taciri 3 kişi operasyonla yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişiyi uyuşturucu satışı yaptığı iddiası üzerine teknik takibe aldı.

Şüphelilerin Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde bir araya geldiğini tespit eden ekipler, bu noktaya operasyon düzenledi.

Operasyonda işyeri sahibi A.A. ile C.M. ve M.A. ekipler tarafından yakalandı.

İşyerinde narkotik polis köpeği ile yapılan aramalar sonucu bazı zulalara gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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