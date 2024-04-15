Açık 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.04.2024 02:14

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Çanakkale'den Çan istikametine giden Feridun Aytepe idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Sefer Dal idaresindeki 17 AAY 103 plakalı otomobil ile Çanakkale-Çan kara yolunun 15. kilometresindeki Ahlatlıburun köyü sapağında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Feridun Aytepe ve Sefer Dal ile araçlarda bulunan Seyfettin Damar, Azra Dal, Didem Dal, Özge Şen, İkra Şen ve Miray Şen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Çanakkale Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Aydın'da otomobil otobüsle çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:56
Önündeki otomobile ve bariyere çarptı, dik şekilde asılı kaldı
02:45
Erbaş: Gazze'deki soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması yeter
01:44
İsrail'de İran tehdidi nedeniyle ara verilen eğitime yeniden başlama kararı
01:36
İİT, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı: Sistematik terör
01:15
Aydın'da otomobil otobüsle çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
00:33
İsrail Savaş Kabinesi'nin "İran'ın saldırısına verilecek karşılık konusunda anlaşamadığı" iddiası
Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler
Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler
FOTO FOKUS
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ