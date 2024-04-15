Aydın'da otomobil otobüsle çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Didim-Söke Karayolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda otobüs, kavşaktan ana yola çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün şoförü ve yolcular, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Otomobil sürücüsü Erdinç Atılgan olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi Serap Atılgan ile Ayşe ve Yasin Sazboğa çifti, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.



Kaza sonrasında cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, Didim-Söke yolu trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.



Hasar gören otobüsteki yolcular ise başka bir araçla bölgeden tahliye edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.