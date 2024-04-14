Az Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.04.2024 21:32

Bayram tatili sona erdi

Ramazan Bayramı tatilinin ardından Ankara, İstanbul ve diğer illeri bağlayan yollar üzerinde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam etti.

Bayram tatili sona erdi
[Fotograf: AA]

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin araçları, şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Ankara-Samsun yolunda sabah saatlerindeki yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Ankara'ya giriş noktaları Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürüldü. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşandı.

Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

İstanbul-İzmir Otoyolu

1 Temmuz 2016'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen tatilciler, otoyol ve Hersek Gişeleri'nde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığı belirtilirken 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığı bildirildi.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu.

ETİKETLER
Ankara İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Sanatçı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:28
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
07:12
Burdur'da öğrenci yurdunda yangın
06:55
Japonya Başbakanı Kişida: Bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabamızı sürdüreceğiz
06:48
Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi
06:42
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'i, "BM kararlarını uygulamamakla" suçladı
06:34
Bursa'da zehir taciri 3 kişi operasyonla yakalandı
Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler
Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler
FOTO FOKUS
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ