Bayram tatili sona erdi

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin araçları, şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Ankara-Samsun yolunda sabah saatlerindeki yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Ankara'ya giriş noktaları Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürüldü. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşandı.

Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

İstanbul-İzmir Otoyolu

1 Temmuz 2016'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen tatilciler, otoyol ve Hersek Gişeleri'nde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığı belirtilirken 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığı bildirildi.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu.