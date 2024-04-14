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Türkiye
AA 14.04.2024 18:51

Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğunu havadan denetledi.

Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
[Fotograf: AA]

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili dönüşü meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile kara yolları üzerindeki trafik akışını havadan takip etti. Helikopterden yapılan denetimlerde, trafik kuralı ihlali yapan sürücülere, kara yolu kontrol noktalarındaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Denetime katılan Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Lale Atay, kara yolundaki trafik denetimlerinin 7/24 esasıyla sürdüğünü, havadan denetimlerin de bayram tatili süresince sıklaştırıldığını anlattı.

Helikopterde bulunan kamera yardımıyla sürücülerin ihlallerinin net şekilde tespit edilebildiğini aktaran Atay, ihlalin belirlenmesinin ardından kara yolunda bulunan ekiplerle iletişime geçilerek işlem başlatıldığını ifade etti.

Sürücülerin zaman zaman helikopter denetimlerini görüntülemek istediğini, bunun da trafik güvenliği açısından sağlıklı olmadığını vurgulayan Atay, bu gibi durumlarda sürücülere cezai işlem uyguladıklarını sözlerine ekledi.

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