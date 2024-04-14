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Türkiye
TRT Haber 14.04.2024 22:21

Yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar artacak

Yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı 26 dereceyi geçecek. Güneşli hava etkisini sürdürecek, perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor.

Yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar artacak
[Fotograf: TRT Haber]

Hava sıcaklığının salı günü itibarıyla artarak mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sağanak yağış ve sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Üç büyükşehirde güneşli hava devam edecek

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının 26 dereceyi geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ankara'da da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 27 -28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 28 ya da 29 derece civarında olacak.

Karadeniz bölgesi'nde de perşembeye kadar yağış beklentisi yok.

Yerel yağışların görülebileceği Doğu Anadolu Bölgesi için ise çığ tehlikesi bulunuyor.

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