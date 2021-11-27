Bursa-Yalova yolu Ovaakça mevkiinde Serkan Güllü'nün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce Fatih Atasever idaresindeki tıra sonra da bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Serkan Güllü ile yanında bulunan Deniz Sertel ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Güllü ve Sertel'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.