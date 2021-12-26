Bursa-Ankara Yolu’nda meydana gelen kazada, Eskişehir’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan Kılıç idaresindeki otomobil, İnegöl girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Hamit Coşartekin yönetimindeki otomobile çarptı.

Otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olası bir başka kaza ihtimaline karşı Bursa-Ankara Yolu’nda trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekipleri yaralılar hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.