Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Adana'da düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, arkasında römork bulunan traktöre çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, aracın sürücüsü eşi yaralandı.
Serdar Sürücü yönetimindeki otomobil, İmamoğlu-Adana kara yolunda önünde seyreden traktörün, reflektörü bulunmayan römorkuna arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Ümmü Sürücü hayatını kaybetti, ağır yaralı Serdar Sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
İsmi belirlenemeyen traktör şoförü ise römorku bırakarak olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza geçiren Sürücü çiftinin Kozan'dan Adana'ya düğüne gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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