Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kula-Salihli yolu Kovukdere rampaları mevkisinde, 36 yaşındaki Uğur Atalan'ın kullandığı minibüs, önünde seyreden İlhan Ç. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Atalan ile yanındaki yolcu Ergin Akbaş'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.
Tır sürücüsünün ifadesi alındı.
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