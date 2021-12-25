Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta gözleri oyuk bulunan köpek tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta gözleri oyuk bulunan sokak köpeği, tedavi altına alındı.
Alaplı ilçe merkezinde iki gözü oyuk köpeği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerince alınan köpek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen köpek, tedavi altına alındı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Sokak Hayvanları Zonguldak
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