Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.
Değirmendere Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşeneceği esnada toprağın kayması sonucu işçi Ferhat Doğan göçük altında kaldı.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda, Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
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