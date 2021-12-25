Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, hava ambulansıyla sevk edilen Asiye Ateş'in tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini anlattı.

Minik Asiye'nin bilincinin açık olduğunu belirten Çete, Asiye'nin yemek yiyebildiğini söyledi.

"Hayati tehlikesi yok"

Çete, Asiye'nin hayati bulgularının stabil olduğunu açıkladı:

"Hayati tehlikesi şu an için yok. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ileri tedavi için Akdeniz Üniversitesi'ne sevki gerçekleştirildi. Kafa derisinde ve yüz bölgesinde doku kayıpları var. Oralara gerekli müdahaleler yapılacak" dedi.

"Annesine eve gitmek istediğini söyledi"

Ameliyatlar netleştikten sonra doku nakli yapılacağını belirten Çete, "Yoğun bakımda çocukla konuştum. Annesine, eve gitmek istediğini söyledi. 4 yaşındaki çocuğun en güvende hissettiği yer evi. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve güvenle evlerine dönmelerini sağlayabiliriz" dedi.

Çete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın süreci yakından takip ettiğini, gerekli bilgilendirmelerin düzenli olarak yapıldığını belirtti.