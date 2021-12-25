Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de iki aile arasında kavga: 11 yaralı
Osmaniye'de, iki aile arasında kavga çıktı. Tarafların tabanca, taş ve sopa kullandığı kavgada 11 kişi yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tarafların tabanca, taş ve sopa kullandığı kavgayı görenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.
Kavgada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye
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