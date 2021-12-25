Tamire verdiği aracının yerini unuttu
Nevşehir’de tamire verdiği otomobilinin yerini unutan İsmet A., sanayi esnafına atılan toplu mesaj sayesinde aracına kavuştu.
Tamire bıraktığı otomobilini arayan İsmet A.'yı gören sanayi esnafları, Nevşehir Madeni İşler Odası Başkanlığı'ndan yardım istedi.
Nevşehir Madeni İşler Odası Başkanlığı, kentte faaliyette bulunan 780 üye iş yerlerine toplu mesajı göndererek aracın yerini tespit etmeye çalıştı.
"Araç sahibi aracını bıraktığı iş yerini unutmuştur"
Gönderilen mesajda, “İsmet A.'nın sahip olduğu 50 DR plakalı beyaz renkli Brodway marka araç dün fren tamiri için bir ustamıza bırakılmıştır. Araç sahibi aracını bıraktığı iş yerini unutmuştur. Araç işyerinizde ise genel sekreterimiz Yıldırım Ulucan’ı arayıp bilgi veriniz” ifadeleri yer aldı.
Araç sahibine teslim edildi
Mesajı gören Oto Tamir Ustası Yılmaz Yağımlı, aracın kendilerinde olduğunu bildirdi. İşlemleri tamamlanan araç, sahibine teslim edildi.
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