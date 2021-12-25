Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yola saçılan elmaları askerler topladı
Şanlıurfa'da halden aldığı elmaları yola saçılan vatandaşın yardımına askerler koştu. Trafiği durduran askerler, dökülen elmaları topladı. O anlar kameraya yansıdı.
Siverek'de, halden aldığı meyve ve sebzeleri manava götüren vatandaşın araç kasasındaki elmalar yola saçıldı.
Oradan geçen askerler, trafiği durdurarak yola dökülen elmaları topladı.
Vatandaş, yardımlarından dolayı askerlere teşekkür etti.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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