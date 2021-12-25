Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kediden kaçan köpek, kaldırımdaki kadına çarptı
İstanbul Sultangazi'de, kediden kaçan köpek kaldırımda yürüyen kadına çarptı.
Uğu Mumcu Mahallesi'nde 20 Aralık Pazartesi meydana gelen olayda, bir mağazanın önünde yatan kedi, yanına yaklaşan köpeği kovaladı.
Kediden kaçan köpek, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Düşen kadına çevredekiler yardım etti.
Kadın bir süre sonra kalkarak yoluna devam ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Köpek
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