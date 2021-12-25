Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alageyik sürüsüne jandarma şefkati
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara yardımcı oluyor.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üniformalarına, araçlarının seslerine ve kornalarına alışan alageyik sürüsüne gözü gibi bakıyor.
Geyikleri elleriyle besleyen askerler, onların aç kalmaması için her gün aynı saatte aynı noktaya yiyecek bırakıyor.
Bu sayede, geyik sürüsünün popülasyonu destekleniyor ve koruma altında tutuluyor.
Ekiplerle alageyik sürüsünün dostluğu, ortaya iç ısıtan görüntüler çıkarıyor.
Etiketler: Doğal Yaşam Kastamonu
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