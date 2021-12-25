İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdiği öne sürülen F.K. ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen G.B, F.P. ve Z.K. yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.