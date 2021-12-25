Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de PKK operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
İzmir'de terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişi, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla da 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdiği öne sürülen F.K. ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen G.B, F.P. ve Z.K. yakalandı.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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