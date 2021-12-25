Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 08:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 12 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa İnegöl'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya girdi. Otobüste bulunan 33 yolcudan 12'si yaralandı.
Gaziantep'ten Çanakkale'ye giden yolcu otobüsü, şoför Kasım Çalışkan'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Bursa-Ankara kara yolu kenarındaki bariyere çarpıp tarlaya girdi.
33 yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralandı.
Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bursa Otobüs Trafik Kazası
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