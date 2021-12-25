Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Fehmi Ateşcan idaresindeki otomobil, Emek Mahallesi Şahbey Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin, yaklaşık 30 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucu ulaştığı sürücü ve otomobildeki Hüseyin Gücük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Halat yardımıyla yukarıya çıkarılan cesetler, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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