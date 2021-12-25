Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da iş yeri yangını
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çay Mahallesi'nde bir fırından alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirtilen iş yeri sahibine sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.
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