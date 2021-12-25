İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi, Dinar, Bolvadin, Çay, Çobanlar ilçeleri ile Isparta kent merkezinde önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 352 tabanca fişeği ve 12 tabanca şarjörü ele geçirildi.