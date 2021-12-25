Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da "Tırpan" operasyonu: 9 gözaltı
Afyonkarahisar'da "Tırpan" operasyonu kapsamında, silah ve mühimmat ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi, Dinar, Bolvadin, Çay, Çobanlar ilçeleri ile Isparta kent merkezinde önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 352 tabanca fişeği ve 12 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Suç Örgütü Polis
Son Haberler
- 00:42
- 00:10
- 00:15
- 00:04
- 23:51
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da soba zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz