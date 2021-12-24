Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep’te sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep’te düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 311 şişe sahte içki ile 22 boş şişe ele geçirdi.
Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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