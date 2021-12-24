Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Altındağ ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada 5 bin 500 uyuşturucu hap, 1 kilo 600 gram uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1335 lira ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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