Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir aracı durdurdu.
Arama yapılan araçta, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü E.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli Polis
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