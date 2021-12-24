Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de öğrenciye darp iddiasına soruşturma
İzmir'de, ilkokul öğrencisinin öğretmen tarafından darbedildiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.
İzmir'in Buca ilçesinde, 4. sınıfa giden çocuklarının öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia eden aile, polise şikayette bulundu.
Ailenin şikayetçi olmasının ardından, öğrenten hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İzmir Toplumsal Şiddet
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