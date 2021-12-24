Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sakarya'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, O.Y., A.Ş. ve Y.U. sahte içkiye bağlı zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan kişiler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki Sakarya
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