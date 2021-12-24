Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'da eşi tarafından demir sopayla darbedilen kadın hayatını kaybetti. Karısını öldüren zanlı polise teslim oldu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, Emrah A., eşi Rukiye A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sırasında Emrah A., eşini demir sopayla darbetti.
Sesleri duyan komşuların yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rukiye A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk annesi kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Teslim olan Emrah A., tutuklandı.
Etiketler: Antalya Kadına Şiddet Kavga
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